Çifte indirim: Akaryakıt 5 TL’nin altında

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompaya yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı 16.18 dolara kadar inerek 21 yılın en düşük düzeyini görürken, benzine 31, motorine 41 kuruş indirim geldi. Pompada fiyatlar 5 liranın altına düştü. Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya indi. Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya geriledi.