Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çifte indirim: Akaryakıt 5 TL’nin altında

    fiyatlarındaki düşüş, pompaya yansıyor. 21 yılın en düşük düzeyini görürken, e 31, motorine 41 kuruş indirim geldi. Pompada fiyatlar 5 liranın altına geriledi

    Akaryakıt 5 TL’nin altında
    Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompaya yansıyor. Brent ün varil fiyatı 16.18 dolara kadar inerek 21 yılın en düşük düzeyini görürken, e 31, motorine 41 kuruş indirim geldi. Pompada fiyatlar 5 liranın altına düştü. Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya indi. Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya geriledi.

    Haberler Ekonomi Çifte indirim: Akaryakıt 5 TL’nin altında
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri