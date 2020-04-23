– MAÇLARA NE ZAMAN GİDECEĞİZ?

Maçlarda insanlar çok iç içe. O nedenle seyirciler o kadar kalabalık geldiğinde ne olur? Sporcular birbirleriyle yakın olduklarında ne olur? Bunlara yanıt verebilmek için salgının seyrine ve o sırada elimizde olacak verilere bakmak lazım. Belki bir ay sonra bu sorulara cevap vermek daha kolay olacaktır.

– RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Eğer önümüzdeki dönemde de kurallara uyarsak, gevşeme olmazsa küçük küçük başlarız, belli noktalarda açılmaya. Lokantalarımız açılabilir. Ama açık alanda.. Mesafeyi arttırırız. Öyle başlarız.

– OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullardaki ortam, çocukların nasıl gidip geleceklerini, bir araya geldiklerindeki duruma bakarak değerlendirmek lazım. Bugünkü noktada baktığımızda okulların bir ay sonra açılmaları zor görünüyor. Ama baktık çok iyi gidiyoruz, okulların haziran ortası veya temmuzda telafi eğitim olabilir mi? Ağustosta okulların yeni dönemi açılabilir mi bakmak lazım. Okullar için kesin bir bilgi vermek şimdilik zor.