Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.



SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

2- Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.



SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK ?

3- Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da başladı.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.