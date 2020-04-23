BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirim dolu! Dijitsu 43" FHD televizyon ve onlarca ürün satışa sunuldu

BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri incelemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı. Aktüel ürünler çarşamba gününden itibaren firma tarafından müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22-24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU