Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu! 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Kovid-19 salgını tarafından kamu bankaları tarafından başlatılan kredi desteğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 bin TL krediyi Ziraat Bankası'ndan da almanız mümkün. Henüz başvuru yapmamış vatandaşlar, Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvuru yollarını sorguluyor. İşte, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu ve ödeme tablosu!

TALEPLERE YANIT VERİLMEYE BAŞLANDI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.