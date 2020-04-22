SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ HİZMET SÜRELERİ NELERDİR?

SGK'ya bildirilen kadın çalışanların doğum öncesindeki ve sonrasındaki süreyi kapsayan iki yıllık primleri doğum borçlanması ile ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması; en fazla üç çocuk olmak için toplamda 6 yıl daha erken emekli olmanın önü açar. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun gerçekleşmesi gerekir. Son olarak doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalınan süre için kadınların adına kendisi ve işvereni tarafından prim ödenmemelidir.

SGK'ya bildirilen erkek sigortalıların vatani görevini yerine getirmek için çalışma hayatından uzak kaldıkları dönemde; adına ödenmeyen primler için askerlik borçlanması ile geriye dönük olarak borçlanma yapabilmesine izin verilmiştir. Askerlik borçlanması ile erkek çalışanların erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik görevinin yerine getirilmesi şarttır. Askerlik borçlanması kapsamında er ve erbaş olarak silah altında geçirilen ve yedek subaylık okulunda eğitim için geçen süreler dahil edilir.