Hizmet borçlanması nasıl yapılır? Emeklilik aylığı her çalışanın yaşlılık döneminde sahip olmak istediği bir gelirdir. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında emeklilik şartları ve detayları belirlenmiştir. Buna göre kişilerin sigortalılık süresi, yaş, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihine bakılarak emeklilik zamanı ile maaşına karar verilir. Çalışanların belirlenen şartları yerine getirdikleri durumlarda emekli olması mümkündür. Hizmet borçlanması nasıl yapılır? Kişilerin ilgili hizmet borçlanmasına dair resmi başvurularını SGK'ya iletmeleri gerekir. SGK üzerinden yapılan bizzat başvuruların yanında e-Devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.
SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ HİZMET SÜRELERİ NELERDİR?
SGK'ya bildirilen kadın çalışanların doğum öncesindeki ve sonrasındaki süreyi kapsayan iki yıllık primleri doğum borçlanması ile ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması; en fazla üç çocuk olmak için toplamda 6 yıl daha erken emekli olmanın önü açar. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun gerçekleşmesi gerekir. Son olarak doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalınan süre için kadınların adına kendisi ve işvereni tarafından prim ödenmemelidir.
SGK'ya bildirilen erkek sigortalıların vatani görevini yerine getirmek için çalışma hayatından uzak kaldıkları dönemde; adına ödenmeyen primler için askerlik borçlanması ile geriye dönük olarak borçlanma yapabilmesine izin verilmiştir. Askerlik borçlanması ile erkek çalışanların erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik görevinin yerine getirilmesi şarttır. Askerlik borçlanması kapsamında er ve erbaş olarak silah altında geçirilen ve yedek subaylık okulunda eğitim için geçen süreler dahil edilir.
HİZMET BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişilerin ilgili hizmet borçlanmasına dair resmi başvurularını SGK'ya iletmeleri gerekir. SGK üzerinden yapılan bizzat başvuruların yanında e-Devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir.
3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.
Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında
Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında
3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?
15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:
• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL
• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL
• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL