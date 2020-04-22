İhtiyacı olana 1000 lira! Başvurular e-Devlet'ten alınıyor





● KİMLER BAŞVURACAK?: Birinci ve ikinci nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvurabilecek. Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler başvurabilecek.