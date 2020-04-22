Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'tarihi bir istihdam hamlesi' olarak nitelendirdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin tamamlandığı söyledi. "Projede gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV bankasından firmaların ulaşımına açılacak" diyen Albayrak, projenin sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını gidereceğini vurguladı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.
BAŞVURU İNTERNETTEN
Albayrak, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki portal üzerinden eğitim alacaklarını, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu, yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkaracaklarını anlattı. Projeye katılmak isteyenlerin internetten başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Albayrak, "Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, özgeçmişlerine otomatik işlenecek" dedi. Bu özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim alanlar bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.
GENÇLERE ÇAĞRI
Albayrak, gençlere "İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Kariyer basamaklarınızda büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Kendimizi ve ülkemizi yazılımda en iyi noktaya taşıyalım" diye seslendi.
BAŞVURU İNTERNETTEN
Albayrak, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki portal üzerinden eğitim alacaklarını, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu, yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkaracaklarını anlattı. Projeye katılmak isteyenlerin internetten başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Albayrak, "Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, özgeçmişlerine otomatik işlenecek" dedi. Bu özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim alanlar bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.
GENÇLERE ÇAĞRI
Albayrak, gençlere "İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Kariyer basamaklarınızda büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Kendimizi ve ülkemizi yazılımda en iyi noktaya taşıyalım" diye seslendi.