'tarihi bir istihdam hamlesi' olarak nitelendirdiği1 Milyon Yazılımcı Projesi 'nintamamlandığı söyledi. "Projedegençlerin aldığı eğitimler CV 'lerineişlenecek ve CV bankasındanfirmaların ulaşımına açılacak"diyen Albayrak, projenin sektördekinitelikli eleman ihtiyacınıgidereceğini vurguladı. BakanAlbayrak, sosyal medya hesabındanyaptığı videolu paylaşımda, öncekigün'ın açıkladığıproje kapsamında gençlere onlineeğitim ile yazılımcı olma imkanısağlayacaklarını aktardı.

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Albayrak, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki portal üzerinden eğitim alacaklarını,oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu, yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkaracaklarını anlattı. Projeye katılmak isteyenlerin internetten başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Albayrak, "Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, özgeçmişlerine otomatik işlenecek" dedi. Bu özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim alanlar bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek" ifadelerini kullandı., gençlere "İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Kariyer basamaklarınızda büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Kendimizi ve ülkemizi yazılımda en iyi noktaya taşıyalım" diye seslendi.