Asker yakınına destek artırıldı

MUhtaç asker ailesi yardım programları kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45.45 artırılarak 275 liradan 400 liraya çıkarıldı. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her 2 yardım programı için de 24-28 Nisan'da ödeme yapılacağını belirterek, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım'dan askere gitmiş veya gidecek kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya olan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım'dan askere gitmiş veya gidecek kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor" dedi.