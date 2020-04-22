Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 98.170,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 551,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.