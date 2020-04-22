Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euroda piyasalarda koronavirüs etkisinin görülmesiyle birlikte hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,97 seviyesinden işlem görüyor. Bu kapsamda son durumu değerlendiren Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?