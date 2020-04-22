Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euroda piyasalarda koronavirüs etkisinin görülmesiyle birlikte hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,97 seviyesinden işlem görüyor. Bu kapsamda son durumu değerlendiren Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 384 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artışla 384 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 597 milyon 18 bin 335,16 lira, işlem miktarı ise 1.603 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 598 milyon 567 bin 689,34 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 327 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 artarak 10.338 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.678 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.660 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 4.366 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 16.613 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2320 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı en aktif kontratın, açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşmasının ardından 10 dolar sınırına kadar gerilediğini aktaran analistler, Brent petrolün varil fiyatının da bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak 17,5 dolardan işlem gördüğünü söyledi.
Öte yandan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızının yavaşladığına ve aşı denemelerinin sürdüğüne değinen analistler, gelişmelerin salgında en kötünün bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığına işaret etti.
Analistler, dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerin altında kaldığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar sınırına kadar geriledi. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı da 15,8 dolarla 1999'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş tüm piyasaları negatif etkilerken, güne negatif başlamayan Asya borsalarının büyük çoğunluğu, koronavirüs salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileriyle kapanışa yakın pozitife döndü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 2.838 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 19.137,95 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 31.114 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.879 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.896 puanda seyrediyor.