ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 384 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artışla 384 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 597 milyon 18 bin 335,16 lira, işlem miktarı ise 1.603 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 598 milyon 567 bin 689,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.