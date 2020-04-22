Bankalar ve kargolar açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında bankalar ve kargo firmaları çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
24 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI OLACAK?
Bankalar 24 Nisan Cuma günü, yasağın uygulandığı 31 ildeki bankalar kapalı tutulacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek.
23 Nisan Perşembe günü ise tüm bankalar kapalı olacak.
24 NİSAN'DA İDARİ İZİN OLACAK!
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklama çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacak.
23 Nisan resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bir gün boyunca kapalı olacak. Cuma günü borsa bünyesi altında "Vadeli işlem", "Opsiyon" ve "Pay piyasası" işlemleri normal şekilde işlenmeye devam edilecek. İşte, yapılan o açıklama;
"Borsamız bünyesinde yer alan Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, SWAP Piyasası ile Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 24 Nisan 2020 Cuma günü normal faaliyetlerini sürdürecektir."
23-24-25-26 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.
Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
MNG KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
MNG Kargo'nun duyurduğu önlemler şöyle:
* Tüm kargolar aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Bu da kargoları 30 gün boyunca koruyor.
* Kargolar evlerden alınıp gideceği adrese bırakılıyor, temassız teslimat uygulaması yapılıyor
* Dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanıyor.
* 1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargolar tüm Türkiye'ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşınıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak gerekiyor.
* Personel, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor.
ARAS KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine göndermeye başladığını duyurdu.
Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.
Aras Kargo ayrıca, virüsle ilgili şu önlemleri aldıklarını açıkladı:
* Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerle kuryeler arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriliyor.
* Şube içine en fazla 3 müşteri alınıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriliyor. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirildi.
* Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldivenin kuryelerin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirme yapılıyor.
* Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediliyor.
* T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alınıyor.
* Tüm şubeler ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor.
YURTİÇİ KARGO'NUN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
1. Yurtiçi Kargo ailesi olarak, Coronavirus (Covid-19) hakkındaki haberleri ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlıklarımız tarafından verilen tavsiyelere harfiyen uyuyoruz.
2. E-Ticaret gönderilerinde temassız teslimat metoduna geçilmiştir.
3. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Bakanlıklarımızın tavsiyelerine dayanarak, özellikle el hijyeni odaklı temel hijyen protokolünün önemi konusunda bilincin yüksek tutulması adına tüm çalışanlarımız ile kapsamlı iletişim halindeyiz. Tüm birimlerimizde ve araçlarımızda dezenfektan içerikli temizleyiciler bulunmasını ve bunların kullanılmasını sağlıyoruz.
4. Tüm kargoların toplandığı kargo aktarma merkezlerimizde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz.
5. Şube ve acentelerimizde temizlik önlemlerini artırdık ve düzenli olarak şubelerimizin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz.
6. Kuryelerimizin alıcılar ile hiçbir şekilde tensel temas kurmaması ve kişisel korunmasını aksatmaması konusunda uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz.
7. Personelimizin sağlığını yakından takip ediyoruz. En ufak bir şüphe halinde sağlık kuruluşları ile temasta olacağız.
8. Personelimizin ihtiyaç halinde kullanması için maske ve eldivenler tedarik edilmiş, sahaya gönderimi sağlanmıştır.
9. Tüm kriz planlarımızı oluşturduk. Olası tüm durumlara karşı hazırlıklıyız.