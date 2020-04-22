24 NİSAN'DA İDARİ İZİN OLACAK!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklama çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacak.

23 Nisan resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bir gün boyunca kapalı olacak. Cuma günü borsa bünyesi altında "Vadeli işlem", "Opsiyon" ve "Pay piyasası" işlemleri normal şekilde işlenmeye devam edilecek. İşte, yapılan o açıklama;

"Borsamız bünyesinde yer alan Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, SWAP Piyasası ile Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 24 Nisan 2020 Cuma günü normal faaliyetlerini sürdürecektir."