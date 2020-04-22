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    • Ekonomi
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    • 22.04.2020 21:30
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    A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! HI-LEVEL televizyon ve Vestel Venus E5 sürprizi

    A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yüz binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Bilindiği üzere her hafta A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda haftanın merakla beklenen aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV, Vestel Venus e5 Cep Telefonu, FLAVEL Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, JWIN Ahşap Kabinli Dijital Piyano gibi ürünler dikkat çekiyor.

    A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu sürpriz dolu!

    A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. A101'de bu hafta özellikle teknoloji, ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Kataloğda özellikle HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV, Vestel Venus e5 Cep Telefonu, FLAVEL Çamaşır Makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. İşte A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

    A101 23 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    A101 23 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL

    HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 1.349 TL

    Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL

    FLAVEL FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 34,95 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

    GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

    Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL

    Kiwi KWP 8508 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

    Aprilla AHC-5018 Erkek Bakım Seti 69,95 TL

    Kiwi KMX-3608 El Mikseri 49,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! HI-LEVEL televizyon ve Vestel Venus E5 sürprizi
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