A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! HI-LEVEL televizyon ve Vestel Venus E5 sürprizi

A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. A101'de bu hafta özellikle teknoloji, ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Kataloğda özellikle HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV, Vestel Venus e5 Cep Telefonu, FLAVEL Çamaşır Makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. İşte A101 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
A101 23 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 23 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜNLERİ
HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL
HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 1.349 TL
Vestel Venus e5 Cep Telefonu 899 TL
FLAVEL FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.249 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 34,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL
Kiwi KWP 8508 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL
Aprilla AHC-5018 Erkek Bakım Seti 69,95 TL
Kiwi KMX-3608 El Mikseri 49,95 TL