1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru ekranı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı. 3. faz pandemi sosyal yardım programına başvuru yapmak isteyenler 1000 TL yardım parası e-Devlet başvuru ekranı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.
2. FAZ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2. faz ödemelerinin bu hafta yapılacağını açıkladı.
3. FAZ YARDIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
3. FAZ YARDIM ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
3. FAZ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
İşte Bakan Selçuk'un 1000 TL sosyal yardım parasına ilişkin açıklamaları...
İlk baştan itibaren pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler, üçüncüsü ise sosyal yardımlardı.
Sosyal yardımları da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Bakan Berat Albayrak ile beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu üç fazdan ilkine 2,1 milyon aileye 1000'er TL destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımları alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde. Biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içerisinde yine tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pazartesiden itibaren kabine sürecinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Belirlediğimiz belli başvuramayacak gruplar vardı. Bunlar kimlerdi? Memurlarımız başvuramayacak. Kamu işçilerimiz başvuramayacaklar. SGK'dan gelir ya da aylık alan emeklilerimiz başvuramayacaklar. Faz 1 ve faz 2'den 1000 TL'lik desteği almış olanlar başvuramayacak. Onun dışında İŞKUR işsizlik ödeneğinden ve İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar faz 3 sistemine başvursalar dahi değerlendirmeye alınmayacaklar. Amacımız şu; devletimizin sistem olarak gelirini sağladığı memurlarımız, emeklilerimizi sistemin dışında tuttuk. Onun dışındaki bütün vatandaşlarımızın da sistem içinde başvurabilmelerini sağlıyoruz. Yine burada SGK sorgusunu tamamladıktan sonra 1003 vakfımızın ekranına düşüyor. Vakıflarımız da onları koşullar çerçevesinde değerlendiriyorlar ve ödeme emirlerini gerçekleştiriyoruz. Dönemsel muhtaçlık kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarını da vakıflarımız aracılığı ile değerlendireceğiz.