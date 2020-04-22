Haftalık kırkbeş (45) saati aşan çalışmalara fazla çalışma adı verilmekte olup, bu şekilde çalışması olanlara 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre her bir saati yüzde elli artırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır.

Ancak, haftalık çalışma süresinin 45 saatten daha az belirlenen işyerlerinde, 45 saate kadar olan çalışmalara fazla sürelerle çalışma adı verilmekte olup, bu kişilerin 45 saate kadar olan çalışmaları her bir saati yüzde yirmibeş artırılmak suretiyle ödenecektir.

O halde, fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışmanın iki temel ayrımı vardır:

1. Ödenecek Ücret

2. Yapılacak çalışma süresi

Fazla Çalışma Yapıldığının İspatı: Fazla çalışma yapıldığının ispatı kural olarak işçiye aittir. Bu noktada düzenlenen çalışma belgeleri, işe geliş ve gidiş puantaj kayıtları fazla çalışmayı ispat için kullanılabilecek temel belgelerdir. Uygulamada ve yargı kararlarında şahit yöntemiyle de fazla çalışmanın ispatı tercih edilmekle birlikte, bu yönteme göre yapılan ispatlarda işçilere talep ettikleri fazla çalışma süresi değil, delilin zayıflığından dolayı, ortalama bir ödeme yapılmaktadır.

Bayramlarda, Tatil Günlerinde ve Hafta sonlarında Fazla Çalışma Yapılması: Bu günlerde çalışma yapan kişilere günlük ücretleri ilave olarak ödenecektir. Yani tatil yapmayarak çalışan kişilere ilave bir günlük ücret verilecektir. Bu kişi aynı zamanda fazla mesai de yapmışsa, bu günün ücreti toplamda 2,5 kata gelmiş olacaktır. Yani, ulusal tatil günlerinde çalışan ve fazla mesai yapan bir kişiye bu gün için günlük saatlik ücretinin 2,5 katı ödeme yapılacaktır.