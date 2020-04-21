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    • 21.04.2020 17:23
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    Son dakika: Kamu çalışanları 'da idari izinli sayılacak mı? Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 'da idari izinli sayılacağını duyurdu. Kıratlı yaptığı açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' ifadelerini kullandı

    Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak mı?

    Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 'da idari izinli sayılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.''

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