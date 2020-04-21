Öğrencilerin de oldukça fazla kullandığı bir banka olan Ziraat Katılım Bankası'ndan her türlü ihtiyaca Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı desteği geldi. Daha küçük çaptaki nakit ihtiyaçlar için kullanılan bu krediden 36 aya varan vade imkanları ile faydalanmak mümkün.
Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı
Gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL'ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli,
- Katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacaktır.
Örnek Ödeme Tablosu;
Finansman Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı
(Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376.- TL
7.500 36 ay 6 ay 282.-TL
5.000 36 ay 6 ay 188.- TL
İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecektir.
Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında finansman başvurularının öncelikli olarak;
Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ziraat Katılım Bankası'nın Kuruluşu
Ziraat Katılım Bankası'nın katılım bankası olarak kurulmuş olması ilerlemesinin önünde engel olmasının aksine toplumun ihtiyaçlarına uygun olması sebebiyle kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Kurulduktan kısa süre sonra önemli başarılara imza atan Ziraat Katılım 2018 yılı itibariyle sermayesini 1.750.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Ziraat Katılım sunduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşundan bugüne büyük oranda büyüme gerçekleştirmiştir. Ziraat Katılım Bankası'nın ülkenin hemen her yerinde hizmet vermekte olan çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası'nın her şubesi müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeyi amaç edinmektedir. Ziraat Katılım Bankası'ndan hizmet almak isteyen herkese ulaşmak ve müşterilerinin almış oldukları hizmetlerden memnuniyet duymasını sağlamak Ziraat Katılım Bankası'nın önceliğidir. Ziraat Katılım Bankası bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan her ihtiyaç sahibinin yanında olabilmek için çeşitli kanallardan kaliteli hizmetler vermektedir.