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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 16:44
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    • 21.04.2020 16:58
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    Son dakika: e 8 kuruş

    Son dakika haberleri... Araç sahiplerine bir müjde daha! 22.04.2020 Çarşamba gününden gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı grubunda 8 kuruş fiyat i meydana geldi.

    Benzine 8 kuruş indirim

    fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak fiyatlarının yine değişmesi planlanıyor.

    'ten yapılan açıklamaya göre benzinin na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş yapıldı. Benzine dün de 5 kuruş indirim gelmişti.

    GÜNCEL FİYATLAR
    Benzinin litre fiyatı 'da 5.25 TL, ve İstanbul'da ise ortalama 5.36 TL seviyesinde bulunuyor.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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