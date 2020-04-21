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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 18:25
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    • 21.04.2020 18:25
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    Son dakika: 21 Nisan 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Son dakika haberine göre, Güne yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 368 puanda başla yan Endeksi (BIST100), 97 bin 275 puan ile 98 bin 503 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.34 düşüşle 97 bin 619 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.19 düşüşle günü tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.326,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel Borsa 'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

    Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.

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