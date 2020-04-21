Dolar ve euro kurlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,98 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda son durumu değerlendiren analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 21 Nisan dolar alış satış fiyatı kaç TL?
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 374 BİN 600 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 374 bin 600 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 374 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 433 milyon 702 bin 709,97 lira, işlem miktarı ise 1.171 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 403 milyon 702 bin 709,92 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 azalışla 10.478 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 düşerek 5.723 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 kaybederek 6.728 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 4.446 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 azalarak 16.861 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün akşam WTI'ın mayıs vadeli kontratının eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesinin şokuyla pay piyasalarında da negatif bir seyir izlendiğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüşün petrol talebini azalttığını belirten analistler, buna karşın devam eden üretimlerin depolama sorununa neden olduğunu ifade etti. Analistler, depolama kapasitesi azaldıkça maliyetin de arttığına dikkati çekerek, bu nedenle fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemlerinin panik havasına neden olduğuna işaret etti.
Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, salgının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını ifade etti.
Bu gelişmeler sonrası bugün WTI'ın en aktif vadesi 14 dolar seviyesinde dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı ise 22,7 dolara geriledi.
Analistler Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Almanya'nın ZEW endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini kaydetti.
BORSA, GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,58 düşüşle 98.368,45 puana geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 577,43 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 98.368,45 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile ulaştırma oldu.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 98.945,88 puandan tamamladı.
Analistler, dün akşam ABD petrol piyasasında yaşanan şokun, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol alımı yapılacağı yönündeki açıklaması ile şimdilik atlatılsa da fiyatların seyri ve haber akışının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini bildirdi.
Dün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.
WTI'ın mayıs vadeli kontratı, dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilerken, en aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları görmesinin ardından bugün 14,5 dolarda dengelendi.
Petrol fiyatlarında yaşanan şokun, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin önemli direnç konumuna geldiğini, 97.000 ve 95.500'ün ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.