İdari izin nedir? İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? İdari izin kimleri kapsıyor?

İdari izin nedir? İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Kamu sektörü çalışanlarına 24 Nisan sokağa çıkma yasağı için verilen idari izin özel sektörü kapsıyor mu sorusuna özel sektör çalışanları yanıt arıyor. 24 Nisan'da çalışıp çalışmayacağını merak eden özel sektör çalışanları idari izin nedir sorusunun cevabını merak ediyor. Resmi tatil izni her iki sektörü birden kapsamaktadır. İdari izin resmi tatil izni değildir. Özel sektör çalışanları için 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamında çalışanlara yönelik hükümler getirilmiştir.
İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?
İdari izin sadece kamu çalışanlarına kurumlarınca verilen, çalışmasalar bile ücretlerinden kesinti yapılmayan bir izindir. 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları ve kamu çalışanları idari izin kapsamında tatil yaparlar. Özel sektör çalışanlarının idari izin hakları yoktur.
Resmi tatil izni her iki sektörü birden kapsamaktadır. İdari izin resmi tatil izni değildir. Özel sektör çalışanları için 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamında çalışanlara yönelik hükümler getirilmiştir.
Ayrıca 4857 sayılı iş kanununda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı bu yasa ile korunmuştur.
KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.''