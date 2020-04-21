İdari izin nedir? İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? İdari izin kimleri kapsıyor?

İdari izin nedir? İdari izin özel sektörü kapsıyor mu? Kamu sektörü çalışanlarına 24 Nisan sokağa çıkma yasağı için verilen idari izin özel sektörü kapsıyor mu sorusuna özel sektör çalışanları yanıt arıyor. 24 Nisan'da çalışıp çalışmayacağını merak eden özel sektör çalışanları idari izin nedir sorusunun cevabını merak ediyor. Resmi tatil izni her iki sektörü birden kapsamaktadır. İdari izin resmi tatil izni değildir. Özel sektör çalışanları için 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamında çalışanlara yönelik hükümler getirilmiştir.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.