Muhtaç asker ailesi yardımı nasıl alınır? Muhtaç asker ailesi yardımı başvurusu asker yakınları tarafından sorgulanmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığı açıklandı. Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan'da yapılacağını belirtti. Peki, muhtaç asker ailesi yardımı nasıl alınır? Muhtaç asker ailesi yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
ÖDEMELER 24-28 NİSAN'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı'nda aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını aktaran Selçuk, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti.
Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan'da yapılacağını belirtti.
Programların içeriğine ilişkin olarak ise Selçuk, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor." ifadelerini kullandı.
2,6 milyon öğrenciye yapılan yardım da artırıldı
Öte yandan Bakan Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile öksüz ve yetim yardımları kapsamındaki ödemelerde de artışa gidildiğini açıklamıştı.
Selçuk, bu desteklerle ilgili, "İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık." bilgisini paylaşmıştı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.
Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.
ASKER AİLESİ YARDIM PARASI NEREDEN ALINIYOR?
Aylık düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor.
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.
- Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.