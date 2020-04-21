YUKARI TEPKİLERDE PETROLE YİNE SATIŞ GELECEKTİR

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti: Fiyatta günlük anlamda çöküşü yaşayan ve negatif seviyelere düşen bildiğimiz Brent petrol değil, ABD tipi ham petrolün Mayıs vade kontratı… Kontratın vade bitimi olduğu için, fiziki teslimat gününde elinde petrol olmasını istemeyen yatırımcı, elindeki kontratı sattığı için ve long pozisyondan (uzun pozisyon) çıktığı için herkesin satışı kaynaklı böyle bir durum oluştu. Petrolü bu aşırı düşük talep ve yüksek arz döneminde depolamak bir sıkıntı olduğu için, satıcı da petrolü elinden çıkarabilmek için sadece taşıma maliyetine bırakmak ya da üzerine para ödemek zorunda kaldı. Bu da Mayıs vadeli kontratın eksi fiyatlanmasına neden oldu. WTI (Amerikan tipi ham petrol) Haziran kontratına geçti ve şimdi fiyatlar daha normal…

Petrolün genel dinamiği içinde de zaten Covid-19'un ekonomilere getirdiği durağanlık aşırı düşük talepten dolayı fiyatın düşmesine yol açarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) +'nın arz kesintisinin petrol fazlasını piyasadan çekmeye yeterli olmaması fiyatın düşük kalmaya devam etmesine yol açıyor. Piyasada çok fazla petrol var ve eritecek talep yok. Düşük fiyatlar ABD kaya petrolü üreticisi şirketleri zora sokacağı için Rusya petrol üretmeye devam eder. Arz kesintisi anlaşması da biraz pamuk ipliğine bağlı… Petrol arz ciddi bir şekilde kesilmedikçe düşük kalmaya devam eder.

Aşırı bir fiyatlama oldu ancak, yukarı tepkilerde petrole yine satış gelecektir. Ana trendin aşağı olarak devam etmesini bekleriz. Brent petrol için yukarıda 30 – 35 dolar seviyeleri var. 35 dolar ana direnç, orası aşılmadıkça düşüş eğilimi devam eder.