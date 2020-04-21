Dünya bunu konuşuyor! Petrol fiyatları çöktü

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Brent petrolde teknik olarak 25,46 ile 25,62 dolar aralığının direnç, 24,67 ile 24,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.