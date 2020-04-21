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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 Gazete
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    çakıldı: 1 varili 1 doların altına indi

    Düşük talep ve arz kaynaklı endişelere depolama kapasitelerinin hızla dolması da eklenince fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandı. Yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen 'nin (/), işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü yaşadı.

    Petrol çakıldı
    Düşük talep ve arz kaynaklı endişelere depolama kapasitelerinin hızla dolması da eklenince fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandı. Yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen 'nin (/), işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü yaşadı. Ardından ABD saatiyle dün sabah Borsası'nda işlem görürken tarihindeki en düşük değeri gören WTI'ın varil fiyatı sırasıyla 9, 5 ve 1 doların altı gibi inanılmaz fiyatlara kadar indi.
    Haberler Ekonomi Petrol çakıldı: 1 varili 1 doların altına indi
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