Düşük talep ve arz kaynaklı endişelere depolama kapasitelerinin hızla dolması da eklenince petrol fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandı. Yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen ABD'nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI), işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü yaşadı. Ardından ABD saatiyle dün sabah New York Borsası'nda işlem görürken tarihindeki en düşük değeri gören WTI'ın varil fiyatı sırasıyla 9, 5 ve 1 doların altı gibi inanılmaz fiyatlara kadar indi.