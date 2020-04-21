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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 Gazete
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    seferberliği!

    Coronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en küçük bir sıkıntı yaşanmaması için özellikle sektörüne dönük önlemler alınıyor. Ürünlerin toplanmasında önemli bir yeri olan lerin yurt içindeki dolaşımına ilişkin de sürekli yeni adımlar gündeme geliyor.

    Mevsimlik seferberliği!
    Coronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en küçük bir sıkıntı yaşanmaması için özellikle sektörüne dönük önlemler alınıyor. Ürünlerin toplanmasında önemli bir yeri olan lerin yurt içindeki dolaşımına ilişkin de sürekli yeni adımlar gündeme geliyor. Sezon içinde sayıları 350 bini bulacak işçilerin kayıtlarında, sosyal mesafenin korunması için okullar da kullanılacak. 4 bakanlık kayıttan nakile ve çalışma koşullarına kadar adım adım her şeyi takip edecek.


    ZÜBEYDE YALÇIN
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