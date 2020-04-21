"Bu krediler sayesinde ihracatımıza kesintisiz devam ediyoruz. Müşterimizi, pazarı kaybetmememiz açısından da son derece faydalı oldu. Günlük 400 ton buğday üretimimiz var. Aylık 9-10 bin ton buğday kırıyoruz ve buradan çıkan ürünün de yüzde 85'ini ihracat yapıyoruz, yüzde 15'ini de iç piyasaya satıyoruz. Bu dönemde devletimizin yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç verdi."

Beşer, dünyada bu kadar kriz varken işlerine devam edebilmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Devletimize ve devletimizin kontrolündeki bankalara yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.