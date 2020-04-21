24 Nisan’da çalışanlar ne olacak? Kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak? Özel sektör izinli mi?

24 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR İZİNLİ Mİ?

Özel sektör çalışanlarının izin durumuyla ilgili herhangi bir karar bulunmuyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamından muaf tutulan kişilerin 24 Nisan'da çalışması beklenirken, yasak kapsamında olan işletmeler ve çalışanlar da 24 Nisan Cuma gününü evlerinde geçirecek.

Açık olacak işyerleri listesi:

Genelgeye göre, 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında,

– Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

– Evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri

– İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

– Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

– Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.