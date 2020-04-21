Türkiye Sigortalar Birliği, Zorunlu trafik sigortası ile ilgili kolaylaştırıcı tavsiye kararı aldı. Buna göre; poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamalar tavsiye edildi.

Türkiye Sigortalar Birliği, Zorunlu trafik sigortası ile ilgili tavsiye kararını kamuoyuna duyurdu. Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam etmektedir.