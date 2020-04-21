Muhtaç asker ailesi yardımı yattı mı, hangi tarihte verilecek? Asker ailesi yardımı kaç para oldu?

Vatani görevini yapmak için askere giden vatandaşların ailelerine devlet tarafından yardım yapılmaktadır. Muhtaç olan askerlerin ailelerine yardım etmek sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Er asker maaşı ya da asker ailesi maaşı olarak bilinen yardım, askerin kendisine ödenmemektedir. Bu yardım muhtaç er ve erbaşların ailelerine PTT aracılığı ile ödenmektedir. Asker ailesine yapılan yardım en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Asker ailesine verilecek olan maaş, vakıf mütevelli heyetinin onayından geçtikten sonra hesaplanmaktadır. Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 609,67 TL'yi geçmemesi gerekir.
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI NE KADAR OLDU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı % 45,45 artarak 275 TL'den 400 TL'ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da %50 arttırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI ÖDEMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.
Muhtaç asker ailesi yardımı ne kadar oldu, ne zaman verilecek? Muhtaç asker aileleri aylık yardımı kaç TL, kimler alacak?
Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor." dedi.
Asker ailesi maaşı alma şartları nelerdir?
Asker ailelerinin yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Askerlik maaşı başvurusunda kişi eğer bekarsa annesine, annesi hayatta değilse babasına ödeme yapılmaktadır. Kişi evliyse resmi nikahlı eşine ödeme yapılır.
Asker ailesine yapılan yardım en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Asker ailesine verilecek olan maaş, vakıf mütevelli heyetinin onayından geçtikten sonra hesaplanmaktadır. Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 609,67 TL'yi geçmemesi gerekir. Bu rakam 2020 yılı için muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3'ü alınarak hesaplanmaktadır. Dulluk maaşı alan kişiler asker ailesi maaşı için başvuru yapamaz. Ancak çocuk parası alanlar, yaşlılık ve engelli maaşı alanlar bu yardımdan faydalanabilirler.
Asker ailesi maaşı almak için nereye başvurulur?
Muhtaç asker ailesi maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvurular bağlı olunan il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Başkanlıklarına yapılmaktadır. Başvuru sırasında T.C nüfus cüzdanı yeterli olmaktadır.
Asker çocuğu aylığı ne kadar?
Asker çocuğuna verilen maaş 2020 yılı için aylık 100 TL olmak üzere, 2 ayda bir 200 TL olarak ödenmektedir. Bu miktar her bir çocuk için ayrı ayrı verilmektedir. Ödemeler PTT'ye yapılmaktadır ve çift ayların son haftasında yatırılmaktadır. ayrıca asker ailesi yardımı bağlanmadan asker çocuğu yardımı bağlanamamaktadır.