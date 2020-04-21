Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|71,50
|65,00
|10,00
|Bizim Mağazaları
|13,45
|12,23
|9,98
|Deva Holding
|11,94
|10,86
|9,94
|Hektaş
|12,40
|11,52
|7,64
|Doğan Holding
|1,72
|1,63
|5,52
|Yataş
|6,46
|6,15
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|3,80
|3,64
|4,40
|Selçuk Ecza Deposu
|7,56
|7,30
|3,56
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|4,52
|2,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|9,91
|2,62
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,18
|6,03
|2,49
|Trakya Cam
|3,53
|3,45
|2,32
|Brisa
|7,83
|7,66
|2,22
|Vestel
|11,55
|11,31
|2,12
|Soda Sanayii
|6,00
|5,88
|2,04
|Şişe Cam
|5,07
|4,97
|2,01
|Aksigorta
|5,58
|5,47
|2,01
|Aksa Enerji
|3,64
|3,57
|1,96
|Türk Traktör
|52,40
|51,40
|1,95
|Alkim Kimya
|51,50
|50,55
|1,88