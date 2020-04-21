Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 49,64 51,50 -3,61 TAV Havalimanları 19,15 19,86 -3,58 Gözde Girişim 3,82 3,94 -3,05 Global Yatırım Holding 2,94 3,03 -2,97 Ülker Bisküvi 22,34 23,00 -2,87 Tüpraş 84,35 86,75 -2,77 Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64 Garanti Bankası 8,18 8,39 -2,50 Aygaz 10,40 10,65 -2,35 Mavi Giyim 39,36 40,30 -2,33 Coca Cola İçecek 37,70 38,60 -2,33 Tümosan Motor ve Traktör 5,10 5,22 -2,30 Migros Ticaret 29,08 29,76 -2,28 Kordsa Teknik Tekstil 10,31 10,55 -2,27 Doğuş Otomotiv 8,26 8,45 -2,25 İş Bankası (C) 4,85 4,96 -2,22 Koza Madencilik 11,15 11,40 -2,19 Anadolu Efes 18,29 18,70 -2,19 Torunlar GMYO 2,26 2,31 -2,16 Şekerbank 0,93 0,95 -2,11