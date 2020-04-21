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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 19:18
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    • 21.04.2020 19:18
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 21 Nisan'ı yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 49,64 51,50 -3,61
    TAV Havalimanları 19,15 19,86 -3,58
    Gözde Girişim 3,82 3,94 -3,05
    Global Yatırım Holding 2,94 3,03 -2,97
    Ülker Bisküvi 22,34 23,00 -2,87
    Tüpraş 84,35 86,75 -2,77
    Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64
    Garanti Bankası 8,18 8,39 -2,50
    Aygaz 10,40 10,65 -2,35
    Mavi Giyim 39,36 40,30 -2,33
    Coca Cola İçecek 37,70 38,60 -2,33
    Tümosan Motor ve Traktör 5,10 5,22 -2,30
    Migros Ticaret 29,08 29,76 -2,28
    Kordsa Teknik Tekstil 10,31 10,55 -2,27
    Doğuş Otomotiv 8,26 8,45 -2,25
    İş Bankası (C) 4,85 4,96 -2,22
    Koza Madencilik 11,15 11,40 -2,19
    Anadolu Efes 18,29 18,70 -2,19
    Torunlar GMYO 2,26 2,31 -2,16
    Şekerbank 0,93 0,95 -2,11

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 21 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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