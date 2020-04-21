Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|49,64
|51,50
|-3,61
|TAV Havalimanları
|19,15
|19,86
|-3,58
|Gözde Girişim
|3,82
|3,94
|-3,05
|Global Yatırım Holding
|2,94
|3,03
|-2,97
|Ülker Bisküvi
|22,34
|23,00
|-2,87
|Tüpraş
|84,35
|86,75
|-2,77
|Kardemir (D)
|2,21
|2,27
|-2,64
|Garanti Bankası
|8,18
|8,39
|-2,50
|Aygaz
|10,40
|10,65
|-2,35
|Mavi Giyim
|39,36
|40,30
|-2,33
|Coca Cola İçecek
|37,70
|38,60
|-2,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|5,22
|-2,30
|Migros Ticaret
|29,08
|29,76
|-2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,31
|10,55
|-2,27
|Doğuş Otomotiv
|8,26
|8,45
|-2,25
|İş Bankası (C)
|4,85
|4,96
|-2,22
|Koza Madencilik
|11,15
|11,40
|-2,19
|Anadolu Efes
|18,29
|18,70
|-2,19
|Torunlar GMYO
|2,26
|2,31
|-2,16
|Şekerbank
|0,93
|0,95
|-2,11