Gelir belgesiz (maaş bordrosuz) kredi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sürekli gelir kaynağı olduğunu ispatlayamayan kişilere kredi verilmez. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve maaş bordrosuz çalışan kişiler sürekli çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını teminat göstererek kredi çekebilirler.

Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler. 2020 yılında gelir belgesiz kredi veren bankaların güncel listesi belirlenmiştir:

1. Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.

2. ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar. Aynı zamanda bu kredi için 4 yıllık vade ve aylık yüzde 1.99 şeklinde faiz oranı uygulanıyor.

3. Odeabank: "Nakit Hazır Kredi Başvurusu" adı verilen kredi kapsamında müşterileri gelir belgesiz kredi çekebilmesi için kredi notunun yüksek olması ve daha önce herhangi bir finansal işlem nedeniyle kara listeye düşmemiş olması gerekiyor.

4. Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir.

5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): "Pratik İhtiyaç Kredisi" CEPTETEB uygulaması üzerinden üst limitten 12.500 TL'ye varan kredi çekilebilir. Kişinin borçlu olmaması, sürekli müşterisi olması ve bankaya ait kredi kartlarının kullanması kredi alımları için büyük önem taşıyor.