turkiye.gov.tr başvurusu üzerinden 1000 TL korona nakdi yardım başvurusu başladı. E Devlet kapısı üzerinden başvuruların başlaması sonrası şartlar açıklandı. İşte 1000 TL korona nakdi yardımın verileceği ve verilmeyeceği kişiler. Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur. Bakan Selçuk: "Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık'' dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL korona nakdi yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA linkine tıklayın. Kimlik numaranız ve e Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı karşınıza çıkacak. Bu ekranda sizden istenilen bilgileri doğru şekilde girin ve müracaatınızı yapın.
1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlara ilişkin, "Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız." dedi.
"YARDIM MODELLERİMİZİ 3 FAZA AYIRDIK"
Selçuk, "Sosyal yardım ödemelerinde 2. faz için öngördüğünüz takvim nedir? Ne zaman başlayacak ve kaç kişiye, haneye bir yardım söz konusu olacak?" sorusuna, "İlk önce yapmak istediğimiz çalışanlarımızı sigortaları kapsamında, çalışma hayatı ve kayıtlı istihdam kapsamında tutabilmek." yanıtını verdi. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve fesih yasağı ile çalışanları mümkün olduğu derece istihdam içinde tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, diğer taraftan ise sosyal yardım modellerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık.
Önümüzde Ramazan ayı da olduğunu dikkate olarak bu ay 2 periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Umuyoruz ki haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız."
E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
E-Devlet Giriş Nereden Yapılır?
Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;
• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.
Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?
Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur.
• E-Devlet Kapısı "turkiye.gov.tr" adresinde giriş sayfası için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ise sol kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• Ulaştığınız E-Devlet Giriş sayfasında ise size sunulan 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanabilirsiniz(E-Devlet şifresi, Mobil imza, Elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve İnternet bankacılığı).
• E-Devlet kimlik doğrulama yöntemlerinden birisini seçtikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve seçtiğiniz yönteme göre talep edilen bilgileri girin.
• Bu bilgileri girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemleri tamamlayarak kolayca E-Devlet giriş yaparak, sistemdeki hizmetleri kullanmaya güvenle başlayabilirsiniz. E-Devlet giriş yöntemleri sadece "Adres Değişikliği" gibi işlemlerde e-Devlet şifresi ile giriş yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde birkaç spesifik işlem dışında tüm hizmetler için hangi giriş yöntemiyle giriş yaptığınız fark etmemektedir.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. E-Devlet şifresi şu an için ne yazık ki internet ortamından temin edilemiyor. E-Devlet şifresi almak için en yakın PTT şubesine giderek, bireysel başvuruda bulunmanız gerekiyor. PTT şubelerinde E-Devlet şifresi almak için;
• T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı belgenizin yanınızda bulunması.
• E-Devlet şifresi ücreti 2 TL ödeme yapmanız.
Gerekmektedir. Bu şekilde anında E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile yapacağınız ilk E-Devlet giriş işleminde mevcut şifrenizi istediğiniz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle bundan sonra kendinizin belirlediğiniz şifreyi E-Devlet şifresi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizi unutursanız yine PTT şubelerine başvuruda bulunmalısınız. Bu defa PTT şubelerine giderek "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvuruda bulunmalısınız.
PANDEMİ NEDİR?
Salgın çok küçük alanda, lokal bölgede insan grupları arasında yayılırsa bunun adı endemidir. Çin'de başladığında ilk başladığında endemi, eyalete bulaştığında epidemi olmuştur. Tüm dünyaya yayıldığında bunu artık pandemi olarak tanımlarız. Yani küçük, orta, büyük olma hali. Dünya Sağlık Örgütü, artık bu salgın dünyada her yere buluşabilir anlamında pandemi demiştir.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:
Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması
Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır)