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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 15:15
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    • 20.04.2020 15:15
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    Son dakika: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür özlü ! dağıtılacak!

    'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ten korunmak için büyük önem taşıyan lar adeta yok satıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (), merkez laboratuvarında üreterek kurum ve bağlı kuruluş çalışanlarına dağıtmayı planlıyor.

    Kömür özlü kolonya! Ücretsiz dağıtılacak!

    'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu da, yüzde 80 saflıkta etanolün yanısıra deri ve doku onarıcı özelliği bulunan hümik madde, deiyonize su, limon esansı ve gliserin kullanılacak.

    Yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde üretilecek kolonyanın yüksek oranda alkol içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin katkısıyla antimikrobiyal etki oluşturacağı ve cilde fayda sağlayacağı öngörülüyor.

    Öte yandan, nihai ürün ide düşük miktarda bulunsa da yerli üretim TKİ Hümas'ın (hümik asit) tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

    Söz konusu ürünün, kurum tarafından üretilecek ve ilk etapta 5 çeşitten oluşacak TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün yelpazesine dahil edilmesi hedefleniyor.

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