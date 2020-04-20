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    • 20.04.2020 15:29
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    : V duyurdu: İkinci faz destek ödemeleri başladı

    haberine göre İstanbul Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "k İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." ifadeleri yer aldı.

    Vali Yerlikaya duyurdu: Destek ödemeleri başladı

    İstanbul Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." ifadeleri yer aldı.

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