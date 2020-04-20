Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 26 kuruş, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 azalarak 85 milyon 601 bin 570 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 322 lira 26 kuruş, en düşük saat 06.00'da 96 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 211 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 53, en düşük 163 lira 89 liradan işlem gördü.