E-TİCARETE EN ÇOK MARKETLER YÖNELDİ

Son bir ayda e-ticarete en çok yönelenlerin market ve bakkal sahipleri olduğunu ifade eden Cenk Çiğdemli, "En çok şu anda marketçiler, bakkallar yapıyorlar. Kendi e-ticaret sitelerini kurdular bütün siparişlerini bunlar üzerinden alıyorlar. Son bir aya baktığımız zaman tabii ki bazı normaller değişmiş durumda. En çok e-ticaret sitesi açma talebinde bulunan işletmeler şu anda marketler, market zincirleri, bakkallar, gıda satışı yapanlar. Aynı şekilde artık dükkanlarını, mağazalarını kapatmak zorunda kalmış olan tekstilciler, perakendeciler, kafeler artık internet üzerinden satış yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar ve bunun için talepte bulunuyorlar. Oyuncak ve kitap satışı yapanlar da çok hızlı bir şekilde internetten satışa başlamak istiyorlar. Çocuk tekstili de bunun içinde. Bu sektörlerden çok talep alıyoruz." ifadelerini kullandı.

GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YÜZDE 200 ARTTI

Koronavirüs ile beraber gıda satışı yapılan internet sitelerinin satış rakamlarında yüzde 200 artış olduğunu vurgulayan Çiğdemli, "Şu anda e-ticaret sitelerine baktığımız zaman gıda ve market satışlarında ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Zaten bu yıl içinde gıda ve market satışlarında bir artışı öngörüyorduk ancak koronavirüs ile beraber tabii ki çok daha yüksek seviyelere çıktı. Yüzde 200 gibi bir artış var diyebiliriz bu sektörde. Diğer sektörlerin bir çoğunda bu daha normal gidiyor. Tabii ki dezenfektan ve sağlık ürünleri satan, kolonya satan sitelerde de çok büyük bir artış söz konusu. Yani ciddi anlamda satış yapıyorlar ve artık günlük sipariş limitlerini dolduruyorlar diyebilirim. Ama yine diğer sektörlere bakacak olursak tekstil ve kitap satışlarında da artış söz konusu. Evlerde kitap okuyanlar çok fazla. Yine çocuk giyim ve oyuncak satan e-ticaret sitelerinde de güzel bir artış var. Artık herkes evi ile mi uğraşmaya başladı bilmiyorum ama küçük ev aletleri ve temizlik ürünlerinde de artış var." şeklinde konuştu.