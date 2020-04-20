20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor. Hafta sonları 31 şehir için ilan edilen yasaklar hafta içiyle birlikte kaldırılıyor. 20 yaş altı kişiler de sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Başkan Erdoğan, yasakların kaldırılması için Ramazan Bayramı'nı işaret etti.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Yasağın ne zaman biteceğine yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN RAMAZAN BAYRAMI'NI İŞARET ETTİ
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye yer verdi.
İşte Bursalı'nın yazısının ilgili kısmı:
...Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.
Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.
Geçmişte olduğu gibi korona salgını sürecindeki yönetim başarısını da hatırlatıp Başkan Erdoğan'a; bu olumlu gelişmeler ışığında salgının ne zaman tam olarak biteceğinin beklendiğini sordum. Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir olay olmasa da algoritmaların olumlu yöne evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alacak duruma gelineceği yönünde umutları işaret etti. Başkan Erdoğan'ın son sözü; hepimize bir müjde gibi aslında. "Ramazan Bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI…
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında "Özel Gereksinimi" olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.
İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.
DAHA ÖNCE AÇIKLANAN İSTİSNA DURUMLAR
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.
Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.