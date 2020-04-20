SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem başlatılacak.