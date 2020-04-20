20 yaş altı son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Resmi kaynaklardan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Aksine; İçişleri Bakanlığının korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitişinin ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem başlatılacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ek genelgeye göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gençler, durumlarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacaklar.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Söz konusu durum, salgının seyrine göre değişiklik gösterecektir.
3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ek genelgeye göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gençler, durumlarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacaklar.
Sokağa çıkma yasağı nedir?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Türkiye'de sokağa çıkma yasası nasıl kullanılır?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,