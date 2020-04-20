Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi faiz oranları her zaman vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile kredi faizlerinde düşüş yaşanacağı beklentisi artmış oldu.
Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre faiz oranlarında bir puanlık düşüş yaşanması bekleniyor. Bu bağlamda konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş gelebilir. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. İşte güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut: 0,94
Araç: 0,96
Tüketici: 1.05
ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZ ORANI HESAPLAMA
Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu TOKİ sosyal konut kampanyası kapsamında 100 bin TL tutarında kredi kullanacak vatandaşlar için kredi taksit ve geri ödeme hesaplaması şu şekilde yapılabilmektedir: Ziraat Bankası'nın kurumsal internet sayfası üzerinden paylaşılan konut kredisi hesaplama aracına göre bankadan yüzde 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Öte yandan Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL'lik TOKİ sosyal konut kredisi kullanımlarında ise vatandaşlar yine 240 ay vade seçeneğinde aylık 1064 TL'lik kredi taksiti ödeyerek konut kredisi kullanma imkanından yararlanabilmektedir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI HESAPLAMA
Örnek verecek olursak ekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar;
0,79 faiz oranlı
Kredi: 100.000 TL
Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1292,88 TL Toplam geri ödeme tutarı ise : 155.145,70 TL olacak.
Ziraat Bankası 0,49 Faiz oranlı TOKİ Kredisi Hesaplama
Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.
Kısaca 3+1 ve 2,+1 konutlarda 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde ödeme planları üzerinden 0,49 faizli konut kredisi hesaplamalarını yapacak olursak;
150.000 TL tutarında % 0,49 faizli Toki kredisinin 240 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.064,29 TL olacak.
150 bin TL 240 ay vadeli Toki Kredisi Hesaplaması
100.000 TL tutarında % 0,49 faiz oranlı 180 ay vadeli Toki kredisinin aylık taksit tutarı 837,40 TL' dir
100.000 TL 180 ay % 0,49 faiz oranlı Toki Kredisi Aylık Ödeme Tutarı
150.000 TL tutarında 216 ay vadeli konut kredisini %0,49 faiz oranı ile alırsanız aylık taksit tutarı 1.127,14 TL toplam ödemesi 243.462,82 TL olacaktır.
Ziraat Katılım Bankası Konut kredilerinin Faiz oranlarını 0,79′ a düşürdü
Ziraat katılım bankası konut kredisini 0,79 ' a düşürdü. Ziraat Katılım bankası 120 vadeli 500 bin liraya kadar olan konut kredileri faiz oranlarını yüzde 0.79′ a düşürdüğünü açıkladı. 0,79 Faiz oranları ile sıfır konut kredisi almak isteyenler için konut kredisi hesaplaması yaptık.
500.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi % 0,79 faiz oranları sıfır konut kredisinin aylık taksit tutarı 6.464,40 TL olurken toplam ödeme tutarı ise 775.728,49 TL'dir
500.000 TL 180 ay vadeli konut kredisi % 0,79 faiz oranlı konut kredisinin aylık taksit tutarı 5.215,09 TL TL toplam ödeme tutarı ise 938.716,37 TL' dir.
ZİRAAT BANKASI'NDAN DESTEK PAKETİ!
Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinden en az zararla çıkmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Ziraat Bankası'ndan tarafından hayata geçirilen destek paketleri, esnafın ayakta kalmasını sağladı. Kamu bankaları bu süreçte vatandaşın yanında yer alırken, özel bankaların destek sürecinde ortadan kaybolması büyük tepki topluyor.
Ziraat Bankasının, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankası ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor. Lojistik sektöründe çalışan Murat Piri, Ziraat Bankasının Yenimahalle şubesinde kredi işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamada, virüsten kaynaklanan süreç sebebiyle paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Piri, "Krediye ihtiyacım vardı. Bu da benim için iyi bir para. Kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu." ifadesini kullandı.
Kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını ve başvurunun 3 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandığını vurgulayan Piri, şunları kaydetti: "Üç gün içerisinde yanıt geldi ve olumlu bir şekilde cevap aldım. Çok sevindim. Başvuru çok basit, Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvuru yaptım. Sayfada istenen bilgileri kaydettiğim zaman başvuru otomatik olarak gerçekleşti. Devletimize teşekkür ediyorum."
"İHTİYACI OLANIN YARASINA MERHEM OLUR"
Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı Süleyman Akgümüş de krediye çocuğunun yardımıyla Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvurduğunu söyledi. Kredinin, Kovid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan zor günlerde ihtiyacı olanlar için önemli olduğuna işaret eden Akgümüş, "Bu kredi paraya ihtiyacı olanların yarasına en azından bir merhem olur." ifadesini kullandı. Akgümüş, başvurusunun çok hızlı sonuçlandığını kaydederek, "Pazartesi başvurdum perşembe sonuçlandı. İhtiyacı olanlara tavsiyem başvursunlar. Bir sıkıntı yok. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
ZİRAAT BANKASI
Şube sayısına göre Türkiye'nin 1. büyük bankası olan Ziraat Bankası, 81 ilde toplam 1739 şube ile faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 şubeyle bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bankanın müşteri hizmetleri ve çağrı merkezine 444 00 00 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir veya online bankacılık ve internet şubesi için www.ziraatbank.com.tr adresini kullanabilirsiniz. EFT ve yurtiçi para transferi işlemlerinde kullanılan banka kodu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası için 10 olarak tanımlanmıştır. Uluslararası döviz transferi için bankanın SWIFT (BIC) kodu TCZBTR2A şeklindedir.
Ziraat Bankası bulunan illerin listesine alt bölümden erişebilirsiniz. Bankanın sunduğu tüm bankacılık hizmetleri ve ürünleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bankanın resmi sitesini kullanabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubeleri haftaiçi sabah 09:00'da açılmaktadır. Şubelerde banka kapanış saati olan akşam 17:30'e kadar hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası şubelerinde 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle arası molası verilmekte olup bu saatlerde şubelerde bankacılık işlemleri yapılamamaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri banka kapalıdır.
Bankaya ait bazı şubelerde farklı çalışma saatleri (öğle arası açık, haftasonu açık, vb.) uygulanabilmektedir. İlgili şubeye ait sayfalarda daha detaylı olarak şube açılış ve kapanış saatlerini belirtilmiştir. Resmi tatil günlerinde banka kapalıdır.