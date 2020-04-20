Bu hafta A101, BİM, ŞOK, Migros 4 gün kapalı mı olacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Söz konusu kararın onaylanması durumunda 4 gün süre ile marketler kapatılabilir. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
23, 24, 25, 26 NİSAN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
Market ve fırınlar hakkında genelge şu bilgiler yer alıyor;
a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.
a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.
b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
A101, BİM, ŞOK, MİGROS 4 GÜN KAPALI MI OLACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Kararın kabul edilmesi durumunda 4 gün süre ile A101, BİM, ŞOK, Migros kapalı olacak. Lakin yaklaşan Ramazan neden ile uygulanması muhtemel sokağa çıkma yasağının 23 Nisan ile birleştirilmesinin marketlerde oluşturacağı düşüncesi ile sıcak bakılmadığı belirtiliyor. Bir ikinci öneri ise 23 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde sadece marketlerin açık olması yönünde. Hafta sonu ise geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi marketlerin kapalı olması tartışılan konular arasında.
HAFTAYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları herkese duyuracak.
Ancak Ramazan ayının gelmesi ve marketlerde yaşanması muhtemel görülen yoğunluk nedeni ile bu karara sıcak bakılmadığı belirtilenler arasında yerini alıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
Önümüzdeki hafta sonu 17 nisan cuma gecesi saat 24.00 itibar ile başlayacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte açık kalacak yerlerin listesi belirtildi. işte açık kalacak yerlerin listesi
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,