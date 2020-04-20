Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.04.2020 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 16:09
    ABONE OL

    İhtiyaç sahiplerine 1000 TL daha verilecek! İşte

    3. faz lar için gözler Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na çevrildi. Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuruların nasıl olacağını sorguluyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeleri bekleniyor.

    İhtiyaç sahiplerine 1000 TL daha verilecek! İşte başvuru şartları

    İhtiyaç sahipleri geliri kısıtlı olan vatandaşlar, işsizler ve asgari ücretliler için yeni müjde geldi. Bu bağlamda 1000 TL yardım daha verilecek. Bilindiği gibi 1. ve 2. fazlarda ödemeler başladı ve halen devam ediyor. 3. faz ödemelerinde de milyonlarca kişiye 1000 TL corona nakdi yardımı yapılacak. 3. fazda başvurular alınacak.

    3.FAZ BAŞVURULAR ALINACAK

    3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

    1000 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMA!

    Aşağıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra şifrenizle E-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapabilirsiniz.

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

    ÖDEMELER BAŞLADI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. 1.000'er TL destek dün hesaplara yatırılmaya başladı, PTT tarafından evlere teslim edilecek.

    2.3 milyon haneye 1000'er lira

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. Düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan'da 1.000'er lira ödendiğini anımsatan Selçuk, "İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye daha 1.000'er lira nakdi yardım yapıyoruz" dedi.

    SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

    3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

    Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

    Yaşlı Aylığı

    Engelli Yakını Aylığı

    Silikozis Aylığı

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

    Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

    Öksüz Yetim Yardımı

    Şartlı Sağlık Yardımı

    Çoklu Doğum Yardımı

    Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

    Engelli Aylığı
    Haberler Ekonomi İhtiyaç sahiplerine 1000 TL daha verilecek! İşte başvuru şartları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri