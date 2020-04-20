İhtiyaç sahiplerine 1000 TL daha verilecek! İşte başvuru şartları

İhtiyaç sahipleri geliri kısıtlı olan vatandaşlar, işsizler ve asgari ücretliler için yeni müjde geldi. Bu bağlamda 1000 TL yardım daha verilecek. Bilindiği gibi 1. ve 2. fazlarda ödemeler başladı ve halen devam ediyor. 3. faz ödemelerinde de milyonlarca kişiye 1000 TL corona nakdi yardımı yapılacak. 3. fazda başvurular alınacak.