Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Nisan tarihini yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|12,23
|11,12
|9,98
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,47
|9,52
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|7,85
|7,64
|Kardemir (D)
|2,27
|2,13
|6,57
|Gözde Girişim
|3,94
|3,73
|5,63
|Aksa Enerji
|3,57
|3,38
|5,62
|İş Finansal Kiralama
|3,31
|3,14
|5,41
|Anadolu Cam
|3,72
|3,54
|5,08
|Netaş Telekomünikasyon
|11,81
|11,25
|4,98
|Adana Çimento (A)
|9,13
|8,70
|4,94
|Bursa Çimento
|3,49
|3,33
|4,80
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,46
|4,79
|Brisa
|7,66
|7,32
|4,64
|Karel Elektronik
|14,67
|14,02
|4,64
|İş GMYO
|1,50
|1,44
|4,17
|Otokar
|122,30
|117,50
|4,09
|Net Holding
|1,82
|1,75
|4,00
|Aksigorta
|5,47
|5,26
|3,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|6,69
|3,89
|Ford Otosan
|60,05
|57,90
|3,71