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    • Ekonomi
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    • 20.04.2020 18:57
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 20 Nisan en çok değer kazanan hisseler

    'da endeksi, 20 Nisan tarihini yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da endeksi, 20 Nisan tarihini yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98
    Odaş Elektrik 1,61 1,47 9,52
    Doğuş Otomotiv 8,45 7,85 7,64
    Kardemir (D) 2,27 2,13 6,57
    Gözde Girişim 3,94 3,73 5,63
    Aksa Enerji 3,57 3,38 5,62
    İş Finansal Kiralama 3,31 3,14 5,41
    Anadolu Cam 3,72 3,54 5,08
    Netaş Telekomünikasyon 11,81 11,25 4,98
    Adana Çimento (A) 9,13 8,70 4,94
    Bursa Çimento 3,49 3,33 4,80
    Karsan Otomotiv 1,53 1,46 4,79
    Brisa 7,66 7,32 4,64
    Karel Elektronik 14,67 14,02 4,64
    İş GMYO 1,50 1,44 4,17
    Otokar 122,30 117,50 4,09
    Net Holding 1,82 1,75 4,00
    Aksigorta 5,47 5,26 3,99
    İskenderun Demir Çelik 6,95 6,69 3,89
    Ford Otosan 60,05 57,90 3,71

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 20 Nisan BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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