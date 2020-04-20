Piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 376,60 liradan tamamladı. Bu kapsamda "Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: