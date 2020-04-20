Piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 376,60 liradan tamamladı. Bu kapsamda "Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,40
|377,60
|376,40
|376,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.487,00
|2.508,00
|2.480,00
|2.501,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|343,00
|347,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.430,00
|2.450,00
|2.424,00
|2.444,00
|Yarım Ziynet
|1.215,00
|1.225,00
|1.212,00
|1.222,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|606,00
|611,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 376,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.501,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 376,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 370 bin lira, en yüksek 379 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 377 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 299 milyon 863 bin 795,05 lira, işlem miktarı ise 797 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 307 milyon 884 bin 343,48 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamlayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 370 liradan, çeyrek altın 607 liradan işlem görüyor.
Son dönemlerde koronavirüs salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilemesinin ardından altındaki dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde seyreden altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Virüsün yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerle altının ons fiyatı bin 674 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, iç piyasada dolar kurundaki azalışla da birleşen gram altın 370 liradan, çeyrek altın 607 liraya geriledi. Yarım altın bin 214 liradan, tam altın 2 bin 381 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 450 liradan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün vadeli varil fiyatı 20 yılın en düşük düzeyini görürken, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları da yaklaşık bir haftadan fazla dönemin kazanımlarını geri verdi.
ABD'nin birçok petrol depolama bölgesinde kapasitelerin dolmakta olduğuna ilişkin verilere bağlı olarak ABD hafif petrolünün Mayıs vadeli fiyatı 15.01 doları gördükten sonra 17.57 dolara toparlandı. Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı da 27.27 doları gördü.
Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.93 düşüşle 30.78 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.47 düşüşle 23.42 dolara geriledi.
Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği fiyat savaşları, 2020 yılı için küresel ekonominin küçülmesi öngörüleri ile birlikte, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle petrolde düşük talep ve arz fazlası oluştu" dedi ve ekledi:
"Fiyatlar 30 doların altında seyrediyor. Kısa dönemde ucuz petrole devam edeceğiz. Ay sonundan sonra daha da ucuz petrol göreceğiz Petrol fiyatlarını artık sadece talep, üretim gibi parametreler değil ülkelerin stok durumları da belirleyici olacak. Ve düşükten stoklanmış demek, bizim öngörümüze göre en az 3 yıl daha ucuz petrol demektir. Bu durum, mal ve ürün piyasasında, taşımacılık maliyetlerini de olumlu etkileyecektir."
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 15.17 dolar,
- altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,677.75 dolar,
- bakır, yüzde 3.16 artışla 5,191.50 dolar,
- platin, yüzde 0.56 artışla 781.49 dolar,
- paladyum yüzde 2.19 artışla 2,208.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 375 liraya, çeyrek altın 618 liraya, Cumhuriyet altını da 2,469 liraya geriledi.