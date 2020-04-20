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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 09:58
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    • 21.04.2020 09:58
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    En az ilköğretim mezunu 14 bin personel alımı başvuru şartları nedir? 21 Nisan iş ilanları başvuru...

    üzerinden son dakika 20 Nisan iş ilanları yayımlandı. (İŞKUR) üzerinden 14 bin 131 personel alım ilanı yayımlandığı görüldü. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adayların en son başvuru yapacağı tarih de açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.

    En az ilköğretim mezunu 14 bin personel alımı yapılacak

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 14 bin 131 personel alım ilanı yayımlandı. Deneyimli deneyimsiz, erkek kadın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarında adayların başvurularını online olarak İŞKUR üzerinden yapacağı açıklandı. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İşte en az ilköğretim mezunu 14 bin personel alımı başvuru şartları ve detayları

    İŞKUR ÜZERİNDEN 14 BİN PERSONEL ARANIYOR

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan İŞKUR iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.


    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    Beden İşçisi (Genel)3197

    Temizlik Görevlisi448

    Kasiyer360

    Makineci (Dikiş)328

    Paketleme işçisi325

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi234

    Ön Muhasebeci216

    Şoför-Yük Taşıma199

    Reyon Görevlisi192

    Dokuma Konfeksiyon Makineci185

    Güvenlik Görevlisi174

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı165

    Satış Danışmanı / Uzmanı164

    Müşteri Temsilcisi142

    Forklift Operatörü132

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi101

    Tır-Çekici Şoförü101

    Ambar/Depo Görevlisi99

    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı97

    Elektrikçi (Genel)92

    Garson (Servis Elemanı)90

    Konfeksiyon İşçisi90

    Büro Memuru (Genel)85

    Elektrik Teknisyeni84

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı84

    CNC Torna Tezgahı Operatörü81

    Mekanik Bakım Onarımcısı80

    Kurye79

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)77

    Aşçı76

    Beden İşçisi (İnşaat)71

    Düz Dikiş Makineci71

    Beden İşçisi (Temizlik)70

    Hemşire70

    İnşaat İşçisi65

    Elektro-Mekanik Montaj Ustası63

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni62

    Muhasebe Meslek Elemanı61

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)60

    Makine Mühendisi60

    Muhasebeci57

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)56

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55

    Kapalı Depo Görevlisi53

    Pazarlamacı53

    Makine Teknikeri52

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı52

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı51

    Gıda Teknikeri49

    CNC Freze Tezgahı Operatörü48

    Bahçıvan47

    Çağrı Merkezi Elemanı47

    Kamyon Şoförü47

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)46

    Kalite Kontrolcü46

    Metal Sac İşleme İşçisi44

    Sekreter43

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı42

    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş39

    Lojistik Elemanı39

    Makine Montaj İşçisi38

    Sıhhi Tesisatçı38

    Çaycı37

    Depo Görevlisi (Gıda)37

    Kasap37

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)36

    Mermer İşçisi36

    İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

    • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

    • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

    • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

    • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

    • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

    • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

    İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

    • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

    • Şirket unvanını girmelisiniz.

    • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

    • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

    • Kuruluş Tarihini girin.

    • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

    • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

    İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
    Haberler Ekonomi En az ilköğretim mezunu 14 bin personel alımı başvuru şartları nedir? 21 Nisan İŞKUR iş ilanları başvuru...
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