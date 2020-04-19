Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı kamu kurumunun işçi alım ilanını yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız 333 işçi ve personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilan içeriğinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.