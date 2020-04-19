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    • 29.04.2020 16:26
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    üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi!

    üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi. 32 farklı kamu kurumunda istihdam edilmek üzere ve KPSS şartlı işçi alımı yapılacağını duyuruldu. Hangi kamu kurumu işçi alımı yapacak?

    KPSS'li ve KPSS’siz yüzlerce işçi alımı müjdesi!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı kamu kurumunun işçi alım ilanını yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız 333 işçi ve personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilan içeriğinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.

    İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI

    İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ

    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020

    Ankara TÜBTAK Bilgem Yazılım Tekn. Araş. Enstitüsü Pers. Alımı 24.04.2020

    Ankara TÜBİTAK ARDEB Pers. Alımı 22.04.2020

    Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 22.04.2020

    Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 24.04.2020

    Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020

    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020

    Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020

    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Sivas Gölova SYDV 17.04.2020

    Aydın Bozdoğan SYDV 20.04.2020 TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020

    Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Hatay İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Per. Ltd. Şti. 24.04.2020

    İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020

    Mersin MUTİŞ Gıda Tar. HAyv. Tic. San. Ltd. Şti. 18.04.2020

    Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020

    Manisa Akhisar Belediyesi Pers. A.Ş. 17.04.2020

    Sivas Ulaş SYDV 19.04.2020

    Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 17.04.2020

    Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 17.04.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020

    Osmaniye Düziçi Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020 İzmir Torbel Torbalı Pers. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. San. Tic. A.Ş. 24.04.2020

    ÇORUM Sunbeton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.20.04.2020

    Bursa Yeşil Yıldırım A.Ş. 24.04.2020

    Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Mad. San. Ve Tic. İşl. A.Ş. 18.04.2020

    Manisa Sar bel Dnş. Gıda Tar. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 21.04.2020

    Niğde Bor Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Aydın Koçarlı Menderes Gıda Tur. ve Eğlence San. Tic. A.Ş. 21.04.2020

    Afyonkarahisar işcehisar Petrol ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 24.04.2020
    Haberler Ekonomi İŞKUR üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi!
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