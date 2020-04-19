Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı kamu kurumunun işçi alım ilanını yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız 333 işçi ve personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilan içeriğinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
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İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara TÜBTAK Bilgem Yazılım Tekn. Araş. Enstitüsü Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara TÜBİTAK ARDEB Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Sivas Gölova SYDV 17.04.2020
Aydın Bozdoğan SYDV 20.04.2020 TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Hatay İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Per. Ltd. Şti. 24.04.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. HAyv. Tic. San. Ltd. Şti. 18.04.2020
Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Pers. A.Ş. 17.04.2020
Sivas Ulaş SYDV 19.04.2020
Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 17.04.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020
Osmaniye Düziçi Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020 İzmir Torbel Torbalı Pers. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. San. Tic. A.Ş. 24.04.2020
ÇORUM Sunbeton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.20.04.2020
Bursa Yeşil Yıldırım A.Ş. 24.04.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Mad. San. Ve Tic. İşl. A.Ş. 18.04.2020
Manisa Sar bel Dnş. Gıda Tar. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 21.04.2020
Niğde Bor Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Tur. ve Eğlence San. Tic. A.Ş. 21.04.2020
Afyonkarahisar işcehisar Petrol ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 24.04.2020