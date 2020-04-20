Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok dolar ve euro alış satış fiyatı araştırılıyor. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,93 işlem seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?