Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok dolar ve euro alış satış fiyatı araştırılıyor. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,93 işlem seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 370 bin lira, en yüksek 379 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 377 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 299 milyon 863 bin 795,05 lira, işlem miktarı ise 797 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 307 milyon 884 bin 343,48 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamlayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 370 liradan, çeyrek altın 607 liradan işlem görüyor.
Son dönemlerde koronavirüs salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilemesinin ardından altındaki dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerde seyreden altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Virüsün yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerle altının ons fiyatı bin 674 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, iç piyasada dolar kurundaki azalışla da birleşen gram altın 370 liradan, çeyrek altın 607 liraya geriledi. Yarım altın bin 214 liradan, tam altın 2 bin 381 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 450 liradan işlem görüyor.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 10.662 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.798 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 6.879 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 4.518 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.085 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2450 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.
İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Almanya'da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına işaret eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu belirttiğini aktardı.
Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı cari işlemler dengesi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed Aktivite Endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.