23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı geldi mi? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs (coronavirus) kararları

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 4 GÜN

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şeklinde uygulayarak salgının seyrini Ramazan Bayramı'na imkan verecek seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

Bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. Terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, vesayetin tuzaklarına nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle karşı koyacağız.